شكرا لقرائتكم خبر عن أبو طالب العيسوى : التحكيم المصرى في تطور و الأخطاء غير مقصودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أبو طالب العيسوى نجم الإسماعيلى السابق أن التحكيم المصرى يشهد تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة ، وذلك من خلال تصريحات إذاعية لـ الشباب و الرياضة .

و قال العيسوى أن أخطاء الحكام غير مقصودة في الدورى المصرى ، مطالبا تكاتف الأندية و مجالس الإدارات للقضاء على أزمات السماسرة في الدورى .

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و أشار العيسوى إلى أن قلة موارد أندية الدرجة الثانية و الغير جماهيرية تسبب في عدم ظهور إمكانيات لاعبيها إلى النور .

من ناحية أخري ، صرف اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، المستحقات الخاصة بحكام منطقة الوادي الجديد والذى لم يحصلوا على مستحقاته الأسبوع المنقضي بسبب طول مسافة السفر إلى القاهرة، وأكد مسؤولو الجبلاية إنه تم الاتفاق مع منطقة الوادي الجديد على إرسال مندوب اليوم الأحد لاتحاد الكرة من أجل الحصول على مستحقات الحكام.

وصرفت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيها إلى حكام 24 منطقة ، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المبلغ عبارة عن مستحقات الحكام كاملة في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والكرة الخماسية والنسائية، وصرف اتحاد الكرة المستحقات للمناطق التالية: اسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.