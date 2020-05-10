شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر عن إصلاحات التتش تحسباً لاستئناف تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مؤخراً، عن ملعب التتش والإصلاحات التى تمت فيه على مدار الفترة الماضية خلال تجميدة النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا.

وتحدث المدير الفنى للأهلى مع معاونيه على إصلاحات التتش التى تمت فيه خلال الفترة الماضية، ومدى جاهزيته لاستقبال تدريبات الاهلى التى قد تعود بعد فترة بعد هدوء الأوضاع بشأن جائحة كورونا، وذلك بعدما أجرى مسئولو النادى عدة إصلاحات فى أرضية الملعب خلال توقف الدورى.

على صعيد متصل، استفسر رينيه فايلر من مسئولى النادى، خلال الأيام الماضية، عن تطورات ملف الصفقات الجديدة والمراكز التى أوصى بتدعيمها خلال الموسم المقبل، حيث سبق وأبلغ المدير الفنى إدارة النادى باحتياجاته الفنية.

ويرى فايلر أن فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً جراء جائحة كورونا مناسبة لتحديد وحسم صفقات الأهلى، لاسيما أنه لم يطلب تدعيمات كثيرة حيث لم تتدعى تدعيماته سوى ثلاثة أو أربعة لاعبين على أقصى تقدير.

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وتحدث المدير الفى للأهلى مع مسئولى النادى عن اللاعبين طلب التعاقد معهم لقناعته التامة بقدراتهم الفنية وغيرهم من اللاعبين الذين تم ترشيحهم له ونالوا إعجابه.

وطلب المدرب السويسرى من إدارة النادى الإسراع فى حسم أكثر من صفقة هجومية، وتحديداً صانع الألعاب والجناح، قبل حسم أى صفقة أخرى فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب المدير الفنى فى ضم 3 لاعبين على الأقل فى النصف الهجومى للأهلى خلال الموسم المقبل، فى مراكز الجناح وصانع اللعب ثم يأتى بعدهما الهجوم، وهو ما نقله المدير الفنى لإدارة الأهلى خلال الأيام الماضية.