شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة.. الزمالك يهزم ذئاب الجبل بركلات الترجيح ويتوج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مباريات مثيرة تظل حاضرة فى أذهان متابعى الكرة المصرية، رغم مرور سنوات طويلة عليها، تظل حديث الصباح والمساء بين عشاق الساحرة المستديرة، يتذكرون أبطالها وأحداثها بمزيد من الإعجاب، ولعل من بينها مواجهة الزمالك مع المقاولون العرب على لقب كأس السوبر الافريقى

ففى 14 فبراير 1997 توج نادى الزمالك للمرة الثانية ببطولة السوبر الأفريقى على حساب نادى المقاولون العرب، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الأفريقية، وأقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولى.

انتهت نتيجة الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الزمالك والمقاولون العرب، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وبطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

Advertisements

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الأسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.