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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع مع اللجنة الطبية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات، منها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتناول اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة الطبية الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بها، واتخاذها كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة، وتقييم المخاطر.
وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة ووضع سلامة وصحة المواطنين فى صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها فى إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.
اشرف صبحى فى الاجتماع
جانب من الاجتماع
وزير الرياضة
اشرف صبحى فى الاجتماع
جانب من الاجتماع
وزير الرياضة
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