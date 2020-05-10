اخبار الرياضه

وزير الرياضة يتابع مع اللجنة الطبية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يتابع مع اللجنة الطبية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات، منها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة

وتناول اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة الطبية الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بها، واتخاذها كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة، وتقييم المخاطر

Advertisements

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة ووضع سلامة وصحة المواطنين فى صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها فى إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.

اشرف صبحى فى الاجتماع

اشرف صبحى فى الاجتماع


جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وزير الرياضة
وزير الرياضة

اشرف صبحى فى الاجتماع
اشرف صبحى فى الاجتماع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وزير الرياضة
وزير الرياضة

 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يتابع مع اللجنة الطبية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا