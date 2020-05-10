مصدر يوضح لمصراوي موقف حجازي من الانتقال للأهلي أو بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أوضح مصدر مقرب من المحترف المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون، موقفه من العودة إلى مصر والانتقال لصفوف الأهلي أو بيراميدز في الصيف المقبل.

وكشف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حجازي لديه شرط جزائي مع نادي يقدر بعشرة ملايين جنيه إسترليني.

وشدد المصدر خلال تصريحاته أن حجازي لا يرغب في العودة إلى مصر والإنضمام لصفوف الأهلي أو بيراميدز لسببين.

ويأتي السبب الأول هو أن حجازي سعيد في إنجلترا حيث يرغب في قيادة فريقه للصعود إلى بريميرليج، أما السبب الثاني ليس لدى الأهلي أو بيراميدز القدرة لدفع الشرط الجزائي.

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وأنهى المصدر، أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع حجازي لإعادته مرة أخرى لصفوف القلعة الحمراء.

وكان حجازي البالغ من العمر 29 عامًا انتقل إلى ويست بروميتش على سبيل الإعارة في صيف موسم (2017 - 2018) قبل أن يقوم النادي الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية.

وشارك حجازي مع ويست بروميتش في 14 مباراة خلال هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية.

جدير بالذكر أن عقد حجازي سينتهي مع ناديه الحالي في صيف 2022.