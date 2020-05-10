جروس يعلن اعتزاله التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلن المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الزمالك المصري الأسبق اعتزاله تدريب كرة القدم، لينهي مشوارًا حافلًا امتد إلى 32 عامًا.

وكشف جروس قراره في برنامج "سبورتس بانوراما" الذي يبث عبر شاشة SRF السويسرية مساء اليوم الأحد، بعد ثلاثة أشهر من تجربته الأخيرة على مقعد القيادة الفنية للأهلي السعودي.

وشهد مشوار جروس التدريبي نجاحات مميزة، حيث قاد الأندية التي دربها للتتويج بستة عشر لقبًا، كان آخرها كأس الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك المصري في الموسم الماضي.

ودرب جروس البالغ من العمر 65 عامًا أندية جراسهوبر، بازل ويانج بويز في سويسرا، وقاد توتنهام هوتسبر الإنجليزي وشتوتجارت الألماني، وفي تجاربه العربية قاد الأهلي السعودي في ثلاث ولايات مختلفة، بينما درب الزمالك المصري في موسم 2018/2019.