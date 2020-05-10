جروس يكشف كواليس قرار اعتزاله تدريب كرة القدم

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن كواليس قرار اعتزاله تدريب كرة القدم بصفة نهائية.

وأكد السويسري جروس، على رفضه عروض لتولي المهمة الفنية لمنتخبي الكويت والإمارات خلال فترة ماقبل توقف النشاط الرياضي. المهمة الفنية لمنتخبي الكويت والإمارات خلال فترة ماقبل توقف النشاط الرياضي. وأشار في تصريحاته للإعلام الإسباني مساء اليوم، أن تجربته مع أهلي جدة العام الماضي، كانت الأخيرة له وانه اتخذ قراره في هذا الشأن عقب استغناء النادي السعودي عنه، مفضلاً الابتعاد عن الأجواء الفنية، بالرغم من العروض التي يتلقاها بشكل متكرر. تجربته مع أهلي جدة العام الماضي، كانت الأخيرة له وانه اتخذ قراره في هذا الشأن عقب استغناء النادي السعودي عنه، مفضلاً الابتعاد عن الأجواء الفنية، بالرغم من العروض التي يتلقاها بشكل متكرر.

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