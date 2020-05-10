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خطة بديلة لاستكمال منافسات كرة السلة

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كشف المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن موقف المسابقات المعلقة في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس . وقال عبد المطلب في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة "إلغاء المسابقات سواء دوري أو كأس فكرة لم تطرح تمامًا ولم يناقشها مجلس

الإدارة حتى الآن". وأضاف "وصلنا للجولات الأخيرة من الموسم الحالي وليس من المنطقي إلغاء المسابقة ونحن نحتاج لشهر واحد فقط لإنهاء الموسم".

وتابع عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا": الخطة البديلة في حالة وجود قرار من الدولة باستحالة

إقامة مباريات في الوقت الحالي هو استكمال المسابقة الجولات الأخيرة من الموسم الحالي قبل الموسم الجديد".

مختتمًا تصريحاته "في حالة إقامة باقي مباريات الدوري قبل انطلاق الموسم الجديد ستكون بقوائم الفرق الحالية دون أي تعديل مع منح الفرق فترة زمنية بعدها كافي لإجراء الانتقالات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد، التوقيت النهائي للموسم الجديد سيتوقف على مواعيد الارتباطات الدولية التي تم تأجيلها بسبب الفيروس".

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