ريال مدريد يعرض التجديد علي كاسيميرو

عرض فريق ريال مدريد اليوم الأحد، علي لاعبه كاسيميرو التجديد لثلاث سنوات قادمة حتي عام 2023، حاصة مع رغبة اللاعب في مواصلة مسيرته الكرية مع الملكي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" مساء اليوم الأحد، فإن ريال مدريد لديه أولوية في تجديد عقدكاسيميرو، علي الرغم من قرب انتهاء عقود كلا من لوكا مودريتش وسيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريجز، وهو نفس التوقيت الذي ينتهي في عقد كاسيميرو في يونيو 2021.
وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد لميحسم موقفه حتي الأن في حسم مصير تجديد عقود كلا من راموس ومودريتش ، حيث عرض الملكي عليهم التجديد لعام واحد، إلا أن اللاعبين رفضا لرغبتهما في التجديد لعامين.
ومن المتوقع أن يرحل عن قلعة ريال مدريد كلا من خاميس رودريجز و فاسكيز، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن الممكن بيعهما لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.
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