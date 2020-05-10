شاهد تسلسل تصميم قميص الأهلي عبر التاريخ في ألبومه الرسمي

كشفت الشركة المسئولة عن الألبوم الرسمي للأهلي عن العديد من المفاجأت التي يتضمنها والتي يأتي علي رأسها صور تسلسل تصميم قميص النادي منذ نشأته وحتي الآن والذي تعاقبت الأجيال التاريخية لنادي القرن علي ارتدائه في المسابقات المحلية والإفريقية.
وشهدت الفترة الماضية إقبالا مكثفا من جماهير الأهلي للحصول على الالبوم الرسميللنادي قبل أحداث جائحة كورونا التي دفعت الشركة المسئولة عن الألبوم الي توفير إمكانية تسليم الألبوم إلي منازل جماهير وعشاق النادي بعد طلب الحصول عليه من خلال الأرقام الخاصة بها علي صفحة الألبوم الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث يكون التواصل من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا.
ويضم ألبوم الأهلي الرسمي العديد من المفاجأت المتعددة لجماهير النادي ومنها صور خاصة جدا بذكريات نادي القرن الإفريقي في مونديال العالم للأندية بالإضافة إلي صور حصرية لمباريات الأهلي التاريخية أمام كبري الأندية العالمية بجانب صور خاصة بأول فريق كرة قدم تم تشكيله فضلا عن صور خاصة بنجوم الأهلي التاريخي ين وغيرها من الأسرار الخاصة بالقلعة الحمراء.
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