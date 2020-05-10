شاهد تسلسل تصميم قميص الأهلي عبر التاريخ في ألبومه الرسمي

كشفت الشركة المسئولة عن الألبوم الرسمي للأهلي عن العديد من المفاجأت التي يتضمنها والتي يأتي علي رأسها صور تسلسل تصميم قميص النادي منذ نشأته وحتي الآن والذي تعاقبت الأجيال التاريخية لنادي القرن علي ارتدائه في المسابقات المحلية والإفريقية.

وشهدت الفترة الماضية إقبالا مكثفا من جماهير الأهلي للحصول على الالبوم الرسمي