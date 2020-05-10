يتطلع نادي برشلونة الإسباني إلى ضم لاعب وسط ليون الفرنسي، الشاب برونو جيماريتش خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، أن برشلونة بدأ في مراقبة وضعية اللاعب صاحب الـ 22 عامًا مع ناديه، وفتح خط المفاوضات معه تمهيداً لضمه.

كان اللاعب انضم إلى فريقه الفرنسي، من نادي أتليتكو بارانيسي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 20 مليون يورو.

يذكر أن النادي الإسباني قد وضع أسماء عدة لتدعيم الفريق الكتالوني الانتقالات المقبلة وعلى رأسها البرازيلي الـ 22 عامًا مع ناديه، وفتح خط المفاوضات معه تمهيداً لضمه.كان اللاعب انضم إلى فريقه الفرنسي، من نادي أتليتكو بارانيسي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 20 مليون يورو.يذكر أن النادي الإسباني قد وضع أسماء عدة لتدعيم الفريق الكتالوني الانتقالات المقبلة وعلى رأسها البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يراقب لاعب وسط ليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.