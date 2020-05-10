أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضاته مع جالطة سراي

كشف النجم النيجيري أحمد موسى، لاعب فريق النصر السعودي، حقيقة مفاوضاته مع نادي جالطة سراي التركي للانتقال إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

قال موسى في تصريحات لإحدى الصحف التركية:

"جالطة سراي فريق كبير ومعروف في أوروبا، ومع ذلك، لم أتلق أي عروض من هذا النادي، وأنا حالياً لاعب النصر ولدي عقد مستمر هنا".

وكانت أنباء ترددت عن اقتراب اللاعب من الرحيل بعد خروجه بشكل كبير من حسابات المدير الفني للفريق للموسم الجديد.

كان النصر تعاقد مع أحمد موسى قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة هي الأغلى بتاريخ الكرة السعودية.