كريستيان جروس يعتزل تدريب كرة القدم

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، اعتزاله نهائياً تدريب كرة القدم، حسبما أفاد الإعلام السويسري مساء اليوم الأحد.

كان جروس قد سبق وأن تولى المهمة الفنية لنادي أهلي جدة السعودي، العام الماضي، قبل أن توجه إدارة النادي السعودي الشكر لخدماته، لتصبح آخر محطاته التدريبية.

وحظى جروس بتجربة مصرية ناجحة بقيادته للزمالك نحو المنصات الإفريقية بالحصول على لقب بطولة الكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح العام الماضي. السعودية آخر محطاته التدريبية.وحظى جروس بتجربة مصرية ناجحة بقيادته للزمالك نحو المنصات الإفريقية بالحصول على لقب بطولة الكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح العام الماضي.

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