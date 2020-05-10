ستويتشكوف: جوارديولا حصل على طبخة جاهزة في برشلونة .. ومهمته كانت سهلة

وقال ستويشكوف لـ صحيفة ميرور البريطانية “كان عمل بيب سهلاً، بالنسبة لي أرى أن ما قام به أمرًا ليس صعبًا على الإطلاق؛ لأنه كان يعرف البنية التحتية لنظام الشباب بشكل جيد، وكانت له تجربة طويلة كلاعب في برشلونة، سهلت عليه المهمة”.
ثم أضاف “فرانك ريكارد جعل الفريق جاهزًا، حصل بيب على طبخة مُعدة مسبقاً، ميسي ولاعبين آخرين قد ظهروا بالفعل مع ريكارد، والجيل الذي حصل عليه بيب كان أغلبه موجودًا بالفعل، ويلعب تحت قيادة ريكارد”.
وواصل أعظم بلغاري لمس كرة القدم حديثه “كان من الممكن تحقيق أشياء مذهلة مع بيب أو بدونه، هذه حقيقة، كان هناك تييري هنري وديكو ورونالدينيو ورافا ماركيز وكارليس بويول وفيكتور فالديز .. كان هناك عدد قليل من اللاعبين يحتاج بيب لإضافتهم، دخل أندرياس إنييستا وبيدرو ، ثم منح ميسي المزيد من الوقت، وبعدها حدث كل شيء”.
يذكر أن المدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو” استطاع قهر احتكار هذا الجيل من البلاوجرانا، وحقق الدوري الإسباني بالإضافة إلى بطولة كأس ملك إسبانيا من براثن الأسد الكتلوني.
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