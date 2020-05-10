ستويتشكوف: جوارديولا حصل على طبخة جاهزة في برشلونة .. ومهمته كانت سهلة

قلل أسطورة نادي برشلونة “خريستو ستويتشكوف” من أهمية العمل الذي قام به المدرب الإسباني “بيب جوارديولا” خلال فترة توليه مسؤولية الفريق الكتلوني.

وفاز جوارديولا بلقبين في دوري أبطال أوروبا ضمن مجموعة من البطولات الأخرى خلال السنوات الأربع التي قضاها في ملعب كامب نو كمدرب، والتي عرفت جيلاً تاريخيًا للبلاوجرانا استطاع التتويج بستة ألقاب في موسم واحد، وهو رقم قياسي عبر تاريخ الكتلان.

وقال ستويشكوف لـ صحيفة ميرور البريطانية “كان عمل بيب سهلاً، بالنسبة لي أرى أن ما قام به أمرًا ليس صعبًا على الإطلاق؛ لأنه كان يعرف البنية التحتية لنظام الشباب بشكل جيد، وكانت له تجربة طويلة كلاعب في برشلونة، سهلت عليه المهمة”.

ثم أضاف “فرانك ريكارد جعل الفريق جاهزًا، حصل بيب على طبخة مُعدة مسبقاً، ميسي ولاعبين آخرين قد ظهروا بالفعل مع ريكارد، والجيل الذي حصل عليه بيب كان أغلبه موجودًا بالفعل، ويلعب تحت قيادة ريكارد”.

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وواصل أعظم بلغاري لمس كرة القدم حديثه “كان من الممكن تحقيق أشياء مذهلة مع بيب أو بدونه، هذه حقيقة، كان هناك تييري هنري وديكو ورونالدينيو ورافا ماركيز وكارليس بويول وفيكتور فالديز .. كان هناك عدد قليل من اللاعبين يحتاج بيب لإضافتهم، دخل أندرياس إنييستا وبيدرو ، ثم منح ميسي المزيد من الوقت، وبعدها حدث كل شيء”.