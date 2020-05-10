رياضة | بعد اعتزاله التدريب.. كل ما قدمه السويسري كريستيان جروس مع الزمالك (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اعتزاله التدريب.. كل ما قدمه السويسري كريستيان جروس مع الزمالك (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك وأهلي جدة السابق، كلمة النهاية لمسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات والنجاحات، حيث أعلن اليوم الأحد اعتزاله التدريب بشكل نهائي بعد 32 عامًا تقريبًا، قاد خلالها العديد من الأندية في سويسرا وخارجها، وحقق الكثير من البطولات والألقاب على كافة المستويات.

كريستيان جروس تولي تدريب عدة أندية سويسرية هي، بازل وويل، ويونج بويز، وجراسهوبرز، كما قاد فريق توتنهام هوتسبير، وتولي ايضا تدريب شتوتجارت الألماني، كما قاد فريق الزمالك المصري، وأهلي جدة السعودي، وحقق 16 بطولة مختلفة مع تلك الأندية.

ماذا قدم كريستيان جروس مع الزمالك؟

تولي كريستيان جروس تدريب الزمالك في يوليو 2018، واستمر 364 يومًا على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، قاد الفريق في 53 مباراة بمختلف البطولات (30 مباراة بالدوري – 16 مباراة بالكونفيدرالية – 5 مباريات عربية – مباراتين بكأس مصر).

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حقق الزمالك تحت قيادة كريستيان جروس 31 انتصارًا في مختلف البطولات، وتعادل الفريق في 15 مباراة (7 بالدوري – 6 بالكونفيدرالية – 2 بالبطولة العربية)، وخسر 7 مباريات فقط (3 هزائم بالدوري - 3 بالكونفيدرالية - خسارة وحيدة بالبطولة العربية)، وسجل لاعبوه 88 هدفًا، واستقبلت شباكه 39 هدفًا.

قاد جروس فريق الزمالك في 30 مباراة بالدوري الممتاز، حقق 20 انتصارا، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وسجل اللاعبون 59 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا، وحصد الفريق 67 نقطة، وقاد الفريق في مباراتين بكأس مصر، فاز بهما وسجل فريقه 3 أهداف ولم تستقبل مرماه أي أهداف.

بينما خاض المدرب السويسري 16 مباراة مع الزمالك في بطولة الكونفيدرالية، فاز الفريق في 7 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 10 أهداف، وتوج مع الفريق الأبيض بكأس الكونفيدرالية للمرة الأولي في تاريخه، ليصبح سادس مدرب أجنبي يتوج ببطولة قارية مع الزمالك في التاريخ.

و لعب الزمالك تحت قيادة "جروس" 4 مباريات في كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، تعادل في مباراتين، وفاز في مباراة وخسر مثلها، سجل فريقه هدفين واستقبل هدف، وودع الفارس الأبيض منافسات البطولة من دور الـ16 على يد الاتحاد السكندري، بينما فاز على الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي 2 / 1.