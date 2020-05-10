رياضة | بعد أنباء رحيل آرثر.. نجم خط وسط ليون على رادار برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد أنباء رحيل آرثر.. نجم خط وسط ليون على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة يسعى للحصول على خدمات لاعب خط وسط ليون برونو جيماريش خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

بالنظر إلى الآثار المالية المترتبة على أزمة فيروس كورونا ، فمن المتوقع ان برشلونة سيكون غير قادر على ضم صفقات رفيعة المستوى خلال فترة الانتقالات.

بينما ارتبط اسم نيمار ولوتارو مارتينيز ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى كامب نو ، يقال أن برشلونة يفكر في وجه جديد لوسط خط الوسط.

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وفقًا لـ AS ، أجرى مسؤولو برشلونة بالفعل اتصالًا مع ليون للسؤال عن مدى توافر جيماريش، الذي انتقل فقط إلى فريقه الحالي في يناير.

يعتبر البرازيلي هدفًا واقعيًا بسبب فشل ليون في المشاركة بدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وأوضح التقرير إن برشلونة يريد أن يكون مستعدًا لضمه إذا رحل آرثر عن النادي في وقت لاحق في عام 2020.