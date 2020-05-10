رياضة | الاتحاد الأسباني يحدد عودة الليجا مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأسباني يحدد عودة الليجا مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت بعض التقارير الصحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حدد موعد استئناف منافسات بطولة الدوري المحلى، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت التقارير، إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقر على استئناف ما تبقى من منافسات الليجا، في 12 يونيو المقبل.

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وأعطت الحكومة الأسبانية، الضوء الأخضر لأنديتها لاستئناف التدريبات لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى في وقت سابق، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وبدأت الأندية الإسبانية التدريبات الفردية بعد تخفيف إجراءات الحظر بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث خاض لاعبو ريال مدريد، وبرشلونة التدريبات، فيما تعود باقي الفرق للتدريبات غدًا الإثنين.



