اخبار الرياضه

رياضة | الاتحاد الأسباني يحدد عودة الليجا مرة أخرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأسباني يحدد عودة الليجا مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت  بعض التقارير الصحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حدد موعد استئناف منافسات بطولة الدوري المحلى، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس .

 

وأشارت التقارير، إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقر على استئناف ما تبقى من منافسات الليجا، في 12 يونيو المقبل.

 

Advertisements

وأعطت الحكومة الأسبانية، الضوء الأخضر لأنديتها لاستئناف التدريبات لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى في وقت سابق، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. 

 

وبدأت الأندية الإسبانية التدريبات الفردية بعد تخفيف إجراءات الحظر بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث خاض لاعبو ، وبرشلونة التدريبات، فيما تعود باقي الفرق للتدريبات غدًا الإثنين.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا