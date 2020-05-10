رياضة | بعد اعتزاله التدريب.. 16 بطولة تُزين مشوار "جروس" التدريبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اعتزاله التدريب.. 16 بطولة تُزين مشوار "جروس" التدريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك وأهلي جدة السعودي السابق، الستار على مسيرته التدريبية، بعدما أعلن اليوم الأحد، اعتزال التدريب بشكل رسمي، بعد مسيرة طويلة حقق خلالها العديد من الانجازات والبطولات والألقاب مع الأندية التي تولي تدريبها.

وأعلن "جروس" في تصريحات لوسائل الإعلام السويسرية إنهاء مسيرته التدريبية بشكل نهائي، ليصبح نادي أهلي جدة السعودي آخر محطاته التدريبية، لكنه ترك الباب مفتوحًا لإمكانية عودته للتدريب في المستقبل.

تولي كريستيان جروس تدريب العديد من الأندية خلال مسيرة تدريبية بدأت عام 1988 وامتدت لـ32 عامًا، ومن أبرز الأندية التي قادها المدرب السويسري، بازل وجراسهوبرز وويل ويونج بويز في سويسرا، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وشتوتجارت الألماني، الزمالك المصري، وأهلي جدة السعودي والذي قاده في 3 ولايات.

بطولات السويسري كريستيان جروس خلال مسيرته التدريبية:

حقق كريستيان جروس 16 بطولة خلال مشواره التدريبي مع الأندية التي تولي قيادتها، ويعد فريق بازل الأكثر حصدا للبطولات تحت قيادة المدرب السويسري، وجاءت بطولاته كالتالي:-

- الدوري السويسري (6 مرات) بواقع (4 مرات مع بازل – 2 مرتين مع جراسهوبرز)

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- كأس سويسري (5 مرات) بواقع (4 مرات مع بازل – 1 مرة مع جراسهوبرز)

- الدوري السعودي (مرة واحدة) مع أهلي جدة

- كأس السعودية (مرة واحدة) مع أهلي جدة

- كأس السوبر السعودي (مرة واحدة) مع أهلي جدة

- كأس الكونفيدرالية الإفريقية (مرة واحدة) مع الزمالك المصري

- كأس السوبر المصري السعودي (مرة واحدة) مع الزمالك