رياضة | لاعب تنس يتبرع بحذاء رياضي لمستشفى في الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب تنس يتبرع بحذاء رياضي لمستشفى في الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرع لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، بزوج من الأحذية الرياضية الخاصة للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، لمستشفى رامون سانتامارينا بمسقط رأسه تانديل.

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وأوضح فريق ديل بوترو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن هذا الحذاء هو نفسه الذي ارتداه في نصف نهائي ويمبلدون عام 2013، أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وهي مباراة ملحمية انتهت لصالح المصنف الأول عالمياً بعد 4 ساعات و44 دقيقة.

ومن بين التبرعات، "من خمسة يورو أو أكثر"، سيتم إجراء قرعة على الحذاء الذي أراد اللاعب الأرجنتيني التبرع به لمساعدة المستشفى في مدينته.