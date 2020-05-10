رياضة | قرار جديد من اتحاد الكرة التونسي بشأن عقود اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من اتحاد الكرة التونسي بشأن عقود اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، السماح لأندية الدوري الممتاز التمديد في عقود اللاعبين لنهاية شهر سبتمبر، في انتظار موافقة السلطات على استئناف المباريات المتبقية.

أعلن الاتحاد في بيان له على حسابه الخاص بموقع فيس بوك، اليوم الأحد، أن عقود اللاعبين المحترفين المنتهية في يونيو القادم ستظل سارية حتى سبتمبر المقبل، ولكن بنصف الامتيازات السابقة.

ونشاط الدوري معلق منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بسبب الحجر الصحي العام، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وفشلت مساعي الاتحاد في استئناف مباريات الدوري المتبقية في يونيو (حزيران) بسبب مخاطر الفيروس، وبالتالي سيتم اللجوء الى الخيار التالي وهو عودة نشاط كرة القدم في أغسطس (آب) المقبل.

واشترط الاتحاد التمديد في العقود بأن تدفع أجور اللاعبين كاملة حتى فبراير (شباط)، وبمقدار النصف بين شهري مارس (آذار) ويونيو (حزيران).

وتسري نفس الشروط أيضاً على اللاعبين الذين تمتد عقودهم لعام آخر.