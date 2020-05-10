رياضة | برايتون الإنجليزي يعلن عن ثالث الإصابات بـ كورونا في صفوفه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برايتون الإنجليزي يعلن عن ثالث الإصابات بـ كورونا في صفوفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، برئاسة بول باربر الرئيس التنفيذي للنادي عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بين صفوف الفريق الإنجليزي إلى 3 لاعبين.

وسبق أن أعلن برايتون، عن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا بعد أن ظهرت عليهم الأعراض .

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وقال باربر في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس":"تأكدنا من إصابة لاعب ثالث في صفوف الفريق حيث خضع لاختبار كورونا وأثبت إيجابيته على الرغم من الالتزام بإجراءات السلامة المعمول بها، حيث لم يشارك اللاعبون في أي تدريب جماعي".

وتابع الرئيس التنفيذي لـ برايتون: "هناك مخاوف وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون لدى جميع الأندية هذه المخاوف، علينا فعل كل ما في وسعنا للتأكد من اتباع البروتوكولات المتفق عليها لتخفيف المخاطر قدر الإمكان".