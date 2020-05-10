رياضة | بعد اعتزاله التدريب.. محطات مُضيئة من مسيرة السويسري كريستيان جروس (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اعتزاله التدريب.. محطات مُضيئة من مسيرة السويسري كريستيان جروس (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك وأهلي جدة السعودي، اعتزاله التدريب بشكل نهائي بعد مسيرة تدريبية امتدت لـ32 عامًا تقريبًا حقق خلالها العديد من الألقاب والبطولات.

كريستيان جروس بدأ مشواره التدريبي عام 1988 مع فريق ويل السويسري، واستمر معه حتي عام 1993، قبل رحيله لتدريب فريق جراسهوبرز واستمر معه 4 أعوام وقاد الفريق في 188 مباراة بمختلف البطولات، حقق 100 انتصارا، وخسر 37 مباراة، وتعادل في 51 مباراة، سجل لاعبوه 357 هدفا واستقبل 197 هدفا.

توجه المدرب السويسري إلي إنجلترا بعد انتهاء تجربته التدريبية مع جراسهوبرز، وتولي القيادة الفنية لفريق توتنهام هوتسبير موسم 1997 / 1998، وخاض معه 27 مباراة، فاز في 9 مباريات وخسر 11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.

عاد "جروس" إلي سويسري مرة أخري عام 1999 وتولي تدريب فريق بازل والذي استمر معه حتي عام 2009 وحقق معه العديد من النجاحات والبطولات على كافة المستويات، حيث خاض 480 مباراة، فاز في 277 مباراة، وتعادل في 108 مباراة، وخسر 95 مباراة، سجل اللاعبون 1004 هدفا، واستقبل 584 هدف.

بعد رحيله عن بازل انتقل "جروس" إلي ألمانيا وخاض تجربة جديدة مع فريق شتوتجارت في الفترة بين 2009 و2010، وقاد الفريق في 36 مباراة، فاز في 20 مباراة، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 7 مباريات.

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في عام 2011 تولي "جروس" تدريب فريق يونج بويز السويسري، واستمر معه عامًا واحدًا، وقاد الفريق في 36 مباراة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 10 مباريات.

توجه إلي السعودية للمرة الأولي عام 2014 وتولي تدريب فريق أهلي جدة، واستمر معه حتي يونيو 2016، وقاد الفريق في 82 مباراة، وفاز في 57 مباراة، وتعادل في 18 مباراة، وخسر 7 مباريات، وبعد رحيله بعدة أشهر عاد مجددًا لتدريب الفريق السعودي في ولاية ثانية استمرت حتي عام 2017، قاد الفريق في 37 مباراة، فاز في 24 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 7 مباريات.

بعد رحيله عن تدريب أهلي جدة حضر المدرب السويسري إلي مصر وتولي تدريب فريق الزمالك موسم 2018 / 2019 وحقق نتائج رائعة رفقة الفريق الأبيض ونال إشادة واسعة من الجميع، بعدما توج مع الفريق الزملكاوي بكأس الكونفيدرالية للمرة الأولي في تاريخ النادي، كما حقق كأس السوبر المصري السعودي.

وخاض "جروس" مع الزمالك 52 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 31 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، وخسر 7 مباريات فقط.

قرر مجلس إدارة الزمالك بشكل مفاجئ إقالة كريستيان جروس بعد تتويجه بكأس الكونفيدرالية، ليرحل المدرب السويسري بعدها لتدريب فريق أهلي جدة في ولاية تدريبية ثالثة، وخاض معه 17 مباراة فاز في 11 مباراة، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتم إقالته في فبراير الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق، وأعلن اليوم اعتزاله التدريب بشكل نهائي ليصبح الأهلي آخر محطاته التدريبية.

حقق المدرب السويسري 16 بطولة خلال مشواره التدريبي: (الدوري السويسري 6 مرات – كأس سويسرا 5 مرات – الدوري السعودي – كأس السعودية – كأس السوبر السعودي – كأس الكونفيدرالية الإفريقية – كأس السوبر المصري السعودي).