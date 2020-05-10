رياضة | الإسماعيلي يعلن خفض رواتب لاعبيه بنسبة تصل لـ 50%

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعلن خفض رواتب لاعبيه بنسبة تصل لـ 50% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكبدت جميع الأندية الرياضية في مصر والعالم خسائر مادية مرتفعة، جراء توقف النشاط الرياضي حول العالم، نتيجة تفشي جائحة كورونا، وتحاول الكيانات الكروية تخطي الأزمة بحلول وسطية ترضي جميع الأطراف.

وأعلن نادي الإسماعيلي التوصل لاتفاق نهائي مع لاعبيه الأجانب، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية الحالية.

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وتمكن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، في إقناع لاعبيه الأجانب بخفض رواتبهم بسبب الأمة الاقتصادية نتيجة تفشي كورونا.

وضمت قائمة أسماء اللاعبين التونسي فخر الدين بن يوسف، والعراقى همام طارق، والأوغندى باتريك كادو، والنامبيبى شيلونجو، والغينى بيكيتى سيلفا.

كما وافق اللاعبون المصريون على تخفيض عقودهم، لمساندة النادي في ظل الأزمة التي يعانى منها جراء توقف النشاط الرياضي، التي أثرت سلبًا على الجميع.