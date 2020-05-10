رياضة | قراراً صادماً من ريال مدريد للاعبيه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر قراراً صادماً من ريال مدريد للاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نجوم فريق ريال مدريد قراراً هامًا من إدارة النادي الملكي، في الأيام القليلة القادمة، من شأنه أن يحدد مصير غير متوقع على صعيد الموسم الكروي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تخطيط إدارة ريال مدريد لإصدار قرار في الفترة المقبلة، سيمثل صدمة لنجوم فريق كرة القدم بالنادي الملكي.

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ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يُخطط لتخفيض 30% من أجور اللاعبين في الموسم المقبل، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي بسبب جائحة كورونا، التي أثرت على النشاط الرياضي حول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التخفيض سيكون مستقلًا عن نسبة الـ 10% التي تم فرضها هذا الموسم، بسبب الظروف الحالية.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يدفع رواتب للفريق الأول والجهاز الفني بقيمة 283 مليون يورو، وإذا تم تخفيضها بنسبة 30%، سيدخر النادي 85 مليون يورو، وسيصل هذا المبلغ إلى 100 مليون يورو، إضافة لخصم النسبة من رواتب فريق الشباب (كاستيا).