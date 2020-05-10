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رياضة | برشلونة يستغل وقف الدوري الفرنسي ويسعى لضم جيماريش

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر يستغل وقف الدوري الفرنسي ويسعى لضم جيماريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة إلى تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل بالعديد من الصفقات المميزة من خلال متابعة لاعبي الدوري الأوروبي، وإدراج بعض الأسماء المتميزة في أداءها الفني خلال الفترة الماضية.

 

وأكدت تقارير صحفية، اليوم، أن النادي الكتالوني يسعى لإتمام صفقة جديدة خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة يرغب في ضم البرازيلي برونو جيماريش لاعب وسط ليون الفرنسي، خاصة بعد أداءه المميز الذي قدمه في .

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ويأتي قرار برشلونة بضم لاعب وسط ليون الفرنسي، مدعومًا بما أعلنته الحكومة الفرنسية بوقف الموسم الكروي الحالي في ظل تفشي فيروس .

 

وكان جيماريش على وشك الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد، إلا أن إدارة ليون تمكنت من إقناعه في الاستمرار بين صفوف النادي الفرنسي، خلال الموسم المنقضي.

 

 

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