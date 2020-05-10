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الامارات | تصريح غريب لممدوح عباس عن أكثر شخصيتين أحبهما الأهلي من "الزملكاوية"

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس خلال تغريدة رسمية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن حديث تليفوني جمعه مع المهندس إبراهيم المعلم، وجاء خلال التغريدة الكشف عن أكثر شخصيتين أحبهما الأهلي من نادي الزمالك.

ويذكر أن ممدوح عباس كان رئيساً لنادي الزمالك ودائماً ما يوجد خلافات مع رئيس النادي الحالي مرتضي منصور، وكان هو السبب في عدم ضم محمد صلاح لنادي الزمالك في عام 2012 بسبب عدم الإقتناع بمستواه، وهو ما جعل محمد صلاح يحترف خارجياً ويقوم بإرسال تذكرة نهائي أمام إلى ممدوح عباس الذي لم يكن يقتنع بمستواه.

وقال ممدوح عباس على حسابه الرسمي: “في حديث تليفوني بيني وبين صديقي المهندس ابراهيم المعلم قال أن النادي الأهلي مجتمعا قد أحب شخصيتين من نادي الزمالك، رغم حبهم الجارف الى حد التعصب لناديهم واخلاصهم وتفانيهم للعمل له، الاول : القطب الزملكاوي الكبير محمد حسن حلمي و الثاني ممدوح عباس.  فظفرت الدموع من عيني”.

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وبالتأكيد سيكون هناك رد فعل من جانب رئيس نادي الزمالك الحالي مرتضى منصور للرد خاصة وأن التغريدة قد شهدت تعليقات كثيرة من متابعي رئيس الزمالك السابق.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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