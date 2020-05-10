شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد النجم الساحلى والصفاقسي لفيفا.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت وكالة الأنباء الألمانية الضوء على قرار الأهلي، بمقاضاة ناديا النجم الساحلي والصفاقسي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل 1.5 مليون دولار أي ما يعادل 4.4 مليون دينار تونسي تقريبا.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسؤولي الأهلي اتفقوا مع نظرائهم في النجم على تقسيط قيمة الغرامة التي سلطتها الفيفا على اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي وقيمتها مليون و400 ألف دولار ولكن الفريق التونسى لم يلتزم حتى الآن.

وأوضح مصدر من الأهلي للوكالة الألمانية أنه وقع خطأ في تحويل بقيمة 125 ألف دولار في صفقة النيجيري جونيور أجايي لكنه لم يعد منه سوى 25 ألف دولار مقابل المماطلة في سداد المبلغ المتبقي حتى الآن .