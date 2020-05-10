شكرا لقرائتكم صالح جمعة يواجه المجهول.. مرفوض من كبار الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن اللاعب صالح جمعة بات يواجه المجهول في الفترة المقبلة في ظل رفضه بالثلاثة من الأندية الكبار في الإيجيبشين ليج سواء ناديه الحالي الأهلى أو الزمالك و الإسماعيلى في ظل عدم إلتزام اللاعب في الفترة الأخيرة.

"الخليج 365" يرصد رفض الأندية لصالح جمعة في التقرير التاليى :



الرحيل عن الأهلى محسوما بفرمان من فايلر

طلب مسئولو النادى الأهلى من صالح جمعة، لاعب الفريق، تجهيز عروض الأندية المحلية التى ترغب فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بات رحيله عن النادى أمراً محسوماً من جانب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

Advertisements

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء حول رغبة عدة أندية محلية فى ضم صالح جمعة، منها ناديه السابق إنبى والاتحاد السكندرى، بجانب تلميح اللاعب لوجود عروض خارجية، وهو ما دفع الإدارة الحمراء لمُطالبته بإحضار هذه العروض تمهيداً لدراستها واتخاذ القرار الأنسب للطرفين.



الإسماعيلى يرفض الفكرة

فيما كشف مصدر مسئول بمجلس ادارة النادى الاسماعيلى رفض ناديه فكرة التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خوفاً من استمرارعدم التزام اللاعب وإثارة الفتنة فى صفوف الدراويش ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" : " طريقة احتراف صالح جمعة لاتناسب الإسماعيلى، عدم التزام اللاعب واعتياده السهر وعدم الاكتراث بالتدريبات أساليب مرفوضة فى القلعة الصفراء ".



الزمالك يستبعد الأمر من حساباته

بينما استبعدت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى، فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى ربطت بين اللاعب والنادى الأبيض خلال الفترة الماضية..