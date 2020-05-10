التألق والشباب والمهارة سبب تهافت عروض الاحتراف على بن شرقي وساسي

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جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية، الكثير من الأخبار التي تتحدث عن عروضاً احترافية لثنائي هجوم الزمالك المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي، خاصة في الدوري التركي، بعد تألقهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.
طرابزون سبور وملطية سبور، وضعا ثنائي الزمالك في أولويات التعاقد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وهو ما قوبل بالرفض من مسئولو القلعة البيضاء بالتخلي عن عنصرين من العناصر المؤثرة في القوام الأساسي للزمالك خاصة في الفترة الأخيرة.
تفكير الأندية التركية لم يأتي من فراغ، فثنائي شمال أفريقيا، كان جديراً بجذب الانتباه في ظل تألقهم مع الفريق الأبيض حتى أصبحا يشكلان تهديداً لأي منافس، وقوة لا يستهان بها.
استطاع فرجاني ساسي منذ انضمامه إلى الزمالك أن يضبط إيقاع وسط الملعب الأبيض، وأصبح يشكل قوة هجومية في تشكيل الزمالك، فمع الفريق الأبيض شارك ساسي في 62 مباراة في مختلف البطلات الأفريقية، سجل التونسي 11 هدفاً وصنع 8 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.
أما أشرف بن شرقي فاستطاع أن يسجل 9 أهداف ويصنع 5 آخرين خلال 21 مشاركة فقط، وهو ما وضعه على رادار الكثير من الأندية.
تراجع معدل العمر أيضاً لدى اللاعبين كان له دوراً بارزاً في انهيال عروض الاحتراف عليهما، ففرجاني ساسي ما زال في الـ 28 من عمره أمام أشرف بن شرقي غمازال في الخامسة والعشرين، وتبقى فرص احترافه في أوروبا أكبر، فالخبرة والشباب توافرا في كلا اللاعبين.
المهارات الفردية كانت عاملاً مهماً أيضاً، في ظل اللقطات الجمالية والاستعراضية التي يتميز بها ثنائي الزمالك، وقدرتهما على التغلب على الخصوم واجتياز المدافعين في المواجهات الثنائية.
ساسي وبن شرقي نجحا مؤخراً في التتويج مع الزمالك ببطولتي السوبر المصري على حساب الأهلي، والسوبر الأفريقي على حساب الترجي، ولعب الثنائي دوراً بارزاً في كلتا البطولتين سواء بالأهداف أو الركلات الثابتة وهي ميزة أخرى تضاف إليهما
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