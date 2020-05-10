محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:
صرح تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، بأن كرة القدم لن تعود لوضعها في 2019، قائلًا أنه سيعمل كلا لا يشمل هذا الأمر ناديه.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم الأحد: "أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيراً بعد الكرونا... الكثير من الأندية في العالم ستعاني... واسعار الاعبين ستقل ... والرعايات ستقل ... ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني ايضاً."
وتابع: "أعتقد اننا أمام عالم جديد في كرة القدم ... سنحتاج ل سنوات طويلة ل نعود الى نفس وضع كرة القدم في ٢٠١٩ للاسف."
واختتم قائلًا :"هذا الكلام لايشمل نادي الميريا ان شاء الله."
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: دخل الأندية سيقل ونحتاج سنوات لنعود لأوضاع 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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