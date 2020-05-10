شريف عبدالمنعم: أنا أفضل من مثّل في الدنيا.. ولم أفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح شريف عبدالمنعم لاعب الأهلي السابق بأنه أفضل لاعب كرة قدم قام بالتمثيل ولم يتفوق عليه أي شخص سوى صالح سليم في فيلم الشموع السوداء.

وقال عبدالمنعم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أنا أفضل واحد مثل في الدنيا، منذ صالح سليم لم يحقق أي لاعب كرة قدم ما حققته من نجاح في التمثيل."

وتابع: "على الأقل سأقول لك أنني لم أفشل في التمثيل، وكنت ناجح في العديد من الأعمال وحصلت على جوائز عن الأدوار التي أديتها.

وأضاف: "احضر لي ورق جيد ومخرج وزملاء في التمثيل وستجد العمل ناجح.. لكني في الوقت الحالي لم أقرر إن كنت سأقبل بالتمثيل مجددًا أم لا، لكن هناك عروض تأتي لي دائمًا."