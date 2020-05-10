سر_الرقم (17).. علاء إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

ظلّ حسام حسن، كلمة السر في ابتعاد علاء إبراهيم عن رقم المُفضل له في بداياته 9 لكن كان فرصة بالنسبة له ليكون مميزاً بقميص لايرتديه كثيرون.

علاء إبراهيم، لاعب الأهلي والمصري وبتروجت السابق يحكي لمصراوي سبب ارتدائه القميص رقم 17 في الأهلي ضمن سلسلة #سر_الرقم التي تُنشر تباعاً تزامنًا مع أيام شهر رمضان.

كغيره ممن ينشطون في مركز المهاجم يفضلون ارتداء الرقم 9 فظلّ على ظهر قميصه في صفوف الناشين ونادي المنيا قبل أن ينتقل للأهلي:"كابتن حسام كان موجود وده الرقم بتاعه وكان في أرقام فاضية زي 12 و14 وكان فليكس بيلبس 17 ومشي فأخذ الرقم".

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وهو الرقم الذي ظلّ على ظهر علاء إبراهيم طيلة مواسمه الخمسة في الأهلي:"كان وشه حلو عليا وقضيت أيام حلوة في الأهلي".

قبل أن يحترف في صفوف الوحدات الأردني؛ حيث تألق وسُميّ هدفا له خلال الموسم الذي مثله به قبل أن يعود عبر بوابة النادي المصري:"أخترت الرقم 9 لكن كابتن حسام لما جه طلب الرقم فمكنش عندي مشكلة فأخدت الرقم 10 اللي كنت بلبسه في الأردن".

واستمر بالرقم 10 حتى انضم لصفوف بتروجت:"أخترت الرقم 9 لأني بحبه وكملت به لحد ما اعتزلت".. كان هذا سر ارتداء علاء إبراهيم الرقم 17 في الأهلي وانتظروا سر الرقم 18 مع لاعب جديد في الدوري المصري غدًا.