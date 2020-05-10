منع وسائل الإعلام من التواجد في تدريبات الأندية الإسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق

منعت أندية مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا ممثلي وسائل الإعلام من دخول مقار التدريبات، عقب سماح الحكومة الإسبانية باستئناف التدريبات تبعًا لضوابط الصحة.

وتبعًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بروتوكول الصحة الخاص بالرياضة، الذي أعده المجلس الأعلى الإسباني للرياضة، ينص على منع تواجد أي من ممثلي وسائل الإعلام خلال التدريبات، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي مرض "كوفيد-19" المعروف عالميًا بكورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري الإسباني ستقوم بنشر وتوزيع المواد السمعية والبصرية التي تحتاجها وسائل الإعلام، للأغراض الصحفية وكذلك التجارية خلال الفترة المقبلة.

واستأنفت الأندية الإسبانية تدريباتها تبعًا لشروط العزل والضوابط الصحية الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في المرحلة الأولى ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة الإسبانية لاستئناف النشاط الكروي خلال شهر يونيو المقبل.