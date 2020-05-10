مهاجم المقاصة: عقلية ميدو ساعدتني على الإندماج سريعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
امتدح خالد أوتشو مهاجم منتخب أوغندا، المدير الفني الأسبق لمصر للمقاصة مؤكدًا أنه ساعده كثيرًا على الإندماج بعد انضمامه للفريق.
وقال خالد أوتشو في تصريحاته لموقع "فوتبول 256": "ميدو مدير فني يمتلك عقلية متحررة.. عندما وصلت إلى الفريق جعلني أشعر كأني في بيتي، كما آمن بي كلاعب وهذا ما منحني الكثير من الثقة."
وتحدث عن وضع مصر للمقاصة بعدما استقر في المركز الـ17 بجدول الترتيب عقب نهاية مباريات الدور الأول: "حسنًا، هناك عمل نقوم به، فيروس كورونا بعثر كل شيء، لكن إذا عادت الأمور لطبيعتها سنستمر في القتال حتى النهاية."
ولعب خالد أوتشو 9 مباريات في بطولتي الدوري والكأس خلال الموسم الحالي واستطاع أن يسجل هدف وحيد للفريق.
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