اتحاد الكرة ينشر 32 إنجازا خلال 264 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قامت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بنشر الانجازات التي تمت خلال فترة ادارتها للاتحاد منذ تم تعينها يوم 20 أغسطس الماضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قام بتعيين اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني عقب استقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبوريدة بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2019.

وضم المجلس عمرو الجنايني رئيسا ونائبه جمال محمد علي، وفي العضوية تواجد محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

ووفقا لبيان إعلامي، قالت اللجنة الخماسية إنها بدأت في دراسة عشرات الملفات لإنجاز العديد من الأمور في وقت قياسي، خاصةً وأن مدة اللجنة المؤقتة عام واحد فقط، ولكن نظرا لحجم ما قامت به يبدو وكأنها تدير الاتحاد منذ أكثر من عامين.

وتمثلت إنجازات اللجنة المؤقتة وفقا للبيان الإعلامي في الملفات التالية:

*تسديد كل مستحقات الحكام المتأخرة لأول مرة في تاريخ اتحاد الكرة رغم الظروف الصعبة وتوقف النشاط مؤخرا.

*النجاح الباهر في تنظيم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنةً والتي أقيمت في قصر الحرملك بالمنتزة بالإسكندرية وأشاد بها العالم.

*التنظيم التاريخي لبطولة كأس أفريقيا تحت 23 سنة في مصر بشكل أبهر الجميع بجانب التتويج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ منتخب مصر الأولمبي.

*تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو عام 2021 بعد الفوز بلقب كأس أفريقيا حيث لم ينجح المنتخب في التأهل للأولمبياد السابقة في البرازيل عام 2014.

*توقيع مذكرة تفاهم مع laliga الدوري الأسباني لإرسال كوادر تقوم بالمعايشة الفنية والإدارية للحصول على الخبرات الضخمة.

*خلق منصب المنسق العام والمنسق الإعلامي وإعطاء فرص لكوادر شبابية للعمل في الدوري وجميع مباريات الكرة المصرية لأول مرة في التاريخ.

*إدخال تقنية الـvar لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والحصول على موافقة مجلس كرة القدم الدولي "أيفاب" في زمن قياسي والتعاقد مع شركة ميديا برو الإسبانية لمدة ٣ سنوات ونصف ليحصل الاتحاد في نهاية المدة على التقنية ويتملكها.

* لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية يتم التعاقد على كرة موحدة تقام بها المباريات وكانت البداية في لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات قبل تعميم استخدام الكرة على جميع مباريات الدوري والكأس وتوزيع 1000 كرة مجانا من شركة puma لجميع الأندية لاستخدامها في المباريات لاستخدام حامل كرات في المباريات ومن ذلك تصبح مساحة إعلانية جديدة للرعاة مدخل إضافي للربح بجانب التعاقد على 3000 كرة تحمل هوية الدوري المصري لاستخدامها في الموسم المقبل وتكون خاصة بالدوري الممتا علي ان يحصل الاتحاد المصري علي نسبة من بيع اي كرة تحمل هويته.

*التعاقد مع شركة puma الإسبانية لتوفير زي موحد لجميع حكام الكرة المصرية بعدد 900 زي موحد عبارة عن (3 طقم + ترينج) بخصم كبير جدا وتوزع جميع الملابس على حكام الكرة المصرية بعدد 300 حكم.

*توقيع اتفاقية تفاهم مع مركز "شون كلينك" بألمانيا لأولوية الحجز لأي لاعب مصاب مصري ويحتاج إلى عمل جراحة وتسهيل جميع الإجراءات مع خصم كبير.

*استخدام فكرة سفراء كرة القدم واختيار كوادر لتمثيل مصر في مختلف المناسبات وعمل معايشات في أكثر من دولة متقدمة في كرة القدم.

*تغيير لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم بعد مجهود كبير ومشاورات مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لتتماشى مع اللوائح العالمية.

*اختيار الشكل الجديد لقميص المنتخب المصري new design ليظهر القميص بصورة مميزة تليق بصورة المنتخب الوطني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

*نجاح تنظيم مباراة السوبر المصري في الإمارات والحصول على عائد كبير في تنظيم مباراة واحدة بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي وهي المرة الأولى التي يحصل الاتحاد على مبالغ إضافة إلى مميزات كثيرة سواء رفع المكافآت الخاصة بطرفي السوبر إلى 800 ألف درهم أو إقامة مباراة لقدامى الأهلي والزمالك أو سفر عدد كبير من موظفي الاتحاد تكريما لهم دون تحمل الاتحاد المصري أي مبالغ إضافية.

*تغيير شكل مسابقات القسم التأني لتصبح 24 فريقا من مجموعة واحدة في الموسم المقبل لأول مرة في التاريخ ليصبح دوري قوي فنيا ويجلب رعاة له بقيمة مالية ضخمة تساعد الأندية على المنافسة.

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*تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من 225 ناديا إلى 95 ناديا فقط لتكون الجمعية العمومية أكثر قوة.

*الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الهدف العملاق ومبنى اتحاد الكرة وفندق المنتخبات بالتنسيق مع الفيفا.

*عمل هيكلة إدارية عن طريق دكتور صفوت النحاس خبير الإدارة لتقييم الموظفين والارتقاء بهم وعمل برامج لتنمية مهاراتهم للارتقاء بالعمل الإداري داخل الاتحاد.

*تغيير شكل مسابقات الناشئين لتكون بصورة قوية وتساهم في خلق جيل قوي من اللاعبين الناشئين.

*الاهتمام بمشروع الكرة النسائية وعمل دوريات للجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

*حصول منتخب الصالات على المركز التأني في بطولة أفريقيا وتأهله إلى الأولمبياد.

*شراء أجهزة حديثة لـrecovery الاستشفاء للمنتخب الأول تساعد اللاعبين على الاستشفاء السريع.

*توقيع مذكرة تفاهم مع Fortius clinic in London للاستفادة من الخدمات الطبية.

*عمل work shop سواء للمنسق العام والمنسق الإعلامي في الاتحاد المصري عن طريق خالد المكشر أفضل منسق عام في أفريقيا وكذلك ممثلين من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

*عمل دورات للحكام سواء كمعسكرات للارتقاء بمستواهم أو في المناطق.

*عمل دورات تدريبية مع الاتحاد النرويجي في الكرة النسائية.

*الحصول من الأندية على معظم مديونياتها ووقف القيد لهم لحين السداد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة ساعدت خزينة الاتحاد على مواجهة الظروف الصعبة.

*الانتهاء من كافة الملفات الخاصة والنزاعات في لجنة شئون اللاعبين والحكم والفصل فيها وتنفيذها لأول مرة بعدد أكثر من 220 شكوى كانت موجودة في اللجنة لجميع الأندية واللاعبين وتم الفصل فيها جميعا وتسوية جميع النزاعات.

*لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية يتم الاستعانة بحكام سيدات في مباريات كرة القدم بالدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر للتماشي مع سياسة جميع دول العالم في إدخال السيدات للعبة الشعبية الأولى في العالم.

*مبادرة فتح حساب لمساعدة الأندية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتم سداد ما يقرب من 25 مليون جنيه من الوزارة و10 ملايين جنيه من الاتحاد لمساعدة هذه الأندية في ظل الظروف الاستثنائية لوباء كورونا.

*تجهيز خطة كاملة لعودة الدوري المصري إذا صدر قرار من القيادات السياسية بمعاودة النشاط في المرحلة المقبلة.

*عودة بعض أعداد الجماهير في المباريات والإصرار والحرص في التنسيق مع الجهات الأمنية علي عودة الجماهير للمدرجات.

بعض الملفات التي يعمل الاتحاد على إكمالها وفقا للبيان الإعلامي:

*الرغبة في عمل "براندينج" وشعار للدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري عن طريق مناقصة وشركات عالمية وبميزانية قليلة أسوة بالدوريات والبلاد المتقدمة كإسبانيا (laliga) وإنجلترا ( premier league) لرفع القيمة التسويقية والحصول على عائد مادي مع اتباع كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن

*التحضير لمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2021 بهدف الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس أحد أقدم الاتحادات في العالم.

*طلب تعديل الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم وتطويره ليكون لائقا بأقدم اتحاد كرة قدم في أفريقيا.