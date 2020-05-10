أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني أن كرة القدم ستتأثر لسنوات قادمة بسبب أزمة كورونا الحالية .
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيراً بعد كورونا، الكثير من الأندية في العالم ستعاني، وأسعار اللاعبين ستقل والرعايات ستقل، ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني أيضاً ".
وأضاف رئيس نادي بيراميدز السابق: "أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم، سنحتاج لسنوات طويلة حتى نعود إلى نفس وضع كرة القدم في ٢٠١٩ للأسف ".
واختتم آل شيخ قائلا: "هذا الكلام لا يشمل نادي الميريا إن شاء الله ".
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ عن أزمة كورونا: سنكون أمام عالم جديد في كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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