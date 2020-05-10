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كومباني يصف فان دايك بالمدافع الأفضل في تاريخ البريميرليج

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وصف فينسنت كومباني لاعب فريق مانشستر سيتي السابق، مدافع فريق الإنجليزي فان دايك باللاعب الأفضل في مركزه في تاريخ منافسات .
وقال كومباني اللاعب المعتزل، في تصريحات أبرزتها

الصحافة البريطانية اليوم الأحد، أن ليفربول تغير مستواه الدفاعي تماماً بعد إنضمام فان دايك، كما أن اللاعب له دور بارز في تحقيق إنجازات ليفربول في السنوات القليلة الماضية.
وتوقع كومباني، أن يحقق فان دايك مع ليفربول مسيرة ناجحة في المستقبل القريب.
ويقترب ليفربول من حصد لقب البريميرليج في نسخته الحالية بعد فترة غياب طويلة، ويفصله 6 نقاط فقط عن التتويج الرسمي.
 
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