مصطفى يونس: قرار عودة الدوري يجب أن يرجع إلى وزارة الصحة

أكد مصطفى يونس، نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار عودة الدوري المصري الممتاز يجب أن يعود إلى وزارة الصحة.

قال يونس في تصريحاته ببرنامج

النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "قرار عودة الدوري المصري من عدمه يجب أن يعود إلى وزارة الصحة، هناك أشخاص كثيرة مصدر رزقها كرة القدم".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "ويجب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حال عودة النشاط مرة أخرى؛ لأن حياة إنسان واحد أهم من أي بطولة".