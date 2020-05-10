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عمر السومة يعتذر لجمهور الأهلي السعودي ويوجه له رسالة

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 وجه النجم الدولي السوري عمر السومة رسالة اعتذار لجمهور الأهلي السعودي بعد التصريحات التي أدلى بها في حديثه المباشر بأحد منصات التواصل الاجتماعي.

 قال عمر السومة في فيديو عبر انستا شو:

"أنا أهلاوي وقلبي أهلاوي وجمهور الأهلي له فضل كبير عليّ ومستحيل أن أخذلكم وأنا ملتزم بعقدي مع النادي".

 وأضاف النجم الدولي السوري: "تابعت

تغريدات الجماهير وأول شيء إذا زعلتوا حقكم عليّ، وثانياً إذا ظهرت في مقابلة لا بد أن أجاوب عن الأسئلة".

 وكان السومة أثار غضب جمهور الأهلي بعد تصريحه بأنه لو كان لاعبًا في صفوف الهلال لحقق لقب دوري أبطال آسيا بنسبة 70%.

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