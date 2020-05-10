حقق منتخب الارجنتين لكرة القدم لقب كأس العالم 1986 فى المكسيك للمرة الثانية فى تاريخها، وذلك تحت قيادة المدير الفني “كارلوس بيلاردو”، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو / أهداف منتخب الارجنتين فى كأس العالم 1986.

انتصر المنتخب الارجنتيني على نظيرة المنتخب الالماني فى المباراة النهائية من (مونديال 86) بنتيجة 3-2، والذي اقيم على ملعب أزتيكا فى العاصمة مكسيكو سيتي، تقدمت الأرجنتين أولاً بهدفين من توقيع (خوسيه لويس براون، وخورخي فالدانو)، لكن الألمان استطاعوا ان يسجلوا هدفين من خلال (رودي فولر، وكارل-هاينتس رومنيجه)، وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها متجهة إلى الوقت الإضافي باغت (خورخي بوروتشاجا) المنتخب الألماني بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب بلاده (د84)، وتُوج منتخب الارجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثانية بعد عام 1978.

وخلال كأس العالم 1986 حقق منتخب الارجنتين بدور المجموعات الفوز فى المباراة الاولي على منتخب كوريا الجنوبية 3-1، وفى المباراة الثانية تعادل امام منتخب ايطاليا 1-1، وفى المباراة الثالثة فاز المنتخب الارجنتيني على منتخب بلغاريا 2-0.

وفى الدور الـ16 فى تلك النسخة من المونديال واجه منتخب الارجنتين نظره منتخب أوروجواي وفاز بهدف دون مقابل، وفى الدور ربع النهائي فاز منتخب التانجو على منتخب انجلترا 2-1، وفى الدور نصف النهائي فاز على منتخب بلجيكا 2-0، قبل ان يلتقي المنتخب الألماني فى المباراة النهائية ويفوز بنتيجة 3-2 معلناً عن لقبه المونديالي الثاني فى التاريخ.

وكان هداف مونديال 1986 لاعب منتخب انجلترا (جاري لينيكر )، أما جائزة أفضل لاعب فى البطولة فكانت من نصيب اسطورة الارجنتين (دييجو أرماندو مارادونا)، وحصل على جائزة افضل لاعب ناشئ من منتخب بلجيكا (إنزو شيفو)، وكان أفضل حارس فى البطولة (جان ماري فاف) حارس مرمي منتخب بلجيكا صاحب المركز الرابع بالمونديال.

يذكر ان كأس العالم 1986 قد شهد تأهل 3 منتخبات عربية، حيث تأهل منتخب العراق لأول مرة في تاريخها، وتأهل منتخب الجزائر ومنتخب المغرب، واستطاع المنتخب المغربي الوصول الى الدور الـ16 ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور.

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فيديو | أهداف منتخب الارجنتين فى كأس العالم 1986

اهداف منتخب الارجنتين بدور المجموعات

اهداف مباراة الارجنتين وانجترا (2-1)

اهداف مباراة الارجنتين وبلجيكا (2-0)

اهداف المباراة النهائية بين الارجنتين والمانيا (3-2)

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