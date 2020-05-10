الرجاء البيضاوي يوضح موقفه من شراء أحداد من الزمالك

أوضح نادي الرجاء المغربي موقفه بشأن ضم حميد احداد لاعب الفريق المعار من صفوف نادي الزمالك، بشكل نهائي عقب انتهاء فترة اعارته بنهاية الموسم الحالي.

وكان احداد قد انتقل لصفوف الزمالك في صيف 2018 قادما من نادي الدفاع الحسني المغربي، قبل أن ينضم لصفوف الرجاء مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

موقع “le 360” المغربي أكد أن مصدر بنادي الرجاء شدد على أن ناديه لم يناقش ملف الحصول على خدمات احداد بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الظروف الحالية التي تحيط بالنادي بسبب توقف النشاط وعدم وضوح الرؤية على خلفية انتشار فيروس كورونا، لا تسمح بالتفكير في أي أمور تخص الفريق.

يذكر أن احداد ليس بإمكانه المشاركة مع الرجاء خلال مواجهة الزمالك المقبلة في حال قرر الاتحاد الأفريقي استئناف بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب وجود بندا في عقد اعارته من الفريق الابيض يمنع ذلك، إلا إذا تم دفع 200 الف دولار قيمة الشرط الجزائي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والرجاء المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية والتي توقفت بسبب وباء كورونا الذي ضرب جميع ارجاء دول العالم، مما أدى إلى توقف النشاط الرياضي.