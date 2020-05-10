الزمالك يعيق نجم بيراميدز عن قبول عرض الاهلي

يرى عمر جابر لاعب وسط فريق بيراميدز، أن اللعب للأهلي مستحيل، وأنه قد يعود لارتداء قميص فريقه القديم الزمالك، في حالة تلقيه عرضا رسميا من مسئولي النادي الأبيض، وموافقة ناديه الحالي.

وتدرج عمر جابر في صفوف الزمالك بداية من اللعب بقطاع الناشئين، حتى تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يخوض تجربة احترافية في بازل السويسري عام 2016، ثم لوس أنجلوس الأمريكي 2018، ليعود قبل موسمين للانضمام لفريق بيراميدز.

اللاعب الدولي أكد أنه لم يتلق أي عروض رسمية من جانب مسئولي الزمالك، من أجل العودة لصفوف الفريق، لكنه شدد على أنه سيوافق على الفور في قبول العرض إذا تم تقديم عرضا رسميا لإدارة بيراميدز وتم الاتفاق بين الناديين.

لماذا يرفض جابر اللعب للاهلي؟

جابر أكد على أنه لم يتلق أيضا أي عروض من جانب النادي الاهلي للحصول على خدماته، مشددا خلال تصريحاته التلفزيونية لبرنامج “ملعب أون” الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على احترامه للقلعة الحمراء.

واختتم نجم بيراميدز تصريحاته مشددا على أنه زملكاوي قلبا وقالبا، ولن ينسى موقف جمهور الزمالك الذي ذهب إلى منزله لتوديعه قبل تجربة احترافه، مؤكدا أنه لن يرتدي قميص الأهلي لهذا السبب، مشيرا إلى أنه تحت أمر الزمالك إذا طلبه في أي وقت.