حقق منتخب ايطاليا لكرة القدم لقب كأس العالم 1982 فى اسبانيا للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1934 و1938، وذلك تحت قيادة المدير الفني “إنزو بيرزوت”، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو / أهداف منتخب ايطاليا فى كأس العالم 1982.
انتصر منتخب ايطاليا على نظيره منتخب المانيا فى المباراة النهائية من المونديال بنتيجة 3-1، واقيم النهائي على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، وسجل أهداف المنتخب الايطالي كل من (باولو روسي، وماركو تارديلي، و أليساندرو ألتوبيلي)، بينما سجل هدف المنتخب الألماني الوحيد اللاعب ( بول برايتنر).
وخلال كأس العالم 1982 بدور المجموعات استطاع منتخب ايطاليا التأهل بفارق الاهداف كثاني موجموعته مع منتخب بولندا المتصدر بعد ان تعادل فى الثلاث لقاءات أمام منتخبات (بولندا 0-0، وبيرو 1-1، والكاميرون 1-1).
وفى الدور الثاني (ربع النهائي) من المونديال لعب المنتخب الايطالي بالمجموعة الثالثة والتي ضمت منتخبي البرازيل والارجنتين، واستطاع منتخب ايطاليا فى المباراة الاولي التغلب على التانجو الارجنتيني 2-1، وفى المباراة الثانية فاز على البرازيل 3-2، وتأهل أول مجموعته الى الدور (نصف النهائي) وواجه منتخب بولندا وحقق الفوز بنتيجة 2-0.
كان هداف تلك النسخة من المونديال لاعب منتخب ايطاليا ونجم نادي يوفنتوس (باولو روسي) وسجل 6 أهداف، وحصل ايضا على جائزة افضل لاعب فى نفس البطولة، أما اجائزة افضل لاعب ناشئ فكانت من نصيب اللاعب الفرنسي الشاب (مانويل أموروز).
فيديو / أهداف منتخب ايطاليا فى كأس العالم 1982
أهداف مباراة ايطاليا وبولندا (2-0)
اهداف مباراة ايطاليا والارجنتين (2-1)
اهداف مباراة ايطاليا والبرازيل (3-2)
اهداف المباراة النهائية بين ايطاليا والمانيا (3-1)
فيديو جميع أهداف كأس العالم 1982 فى اسبانيا
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