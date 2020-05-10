رياضة | الدوري البرتغالي.. إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري البرتغالي.. إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فيتوريا جيمارايش المنافس في دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة اليوم، عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا .

وأضاف البيان أن اللاعبين الثلاثة لم تظهر عليهم أعراض العدوى وأن النادي طلب منهم الخضوع لعزل ذاتي في حين سيستمر بقية لاعبي الفريق في أداء تدريبات فردية بعد العودة للتدريبات الأسبوع الماضي.

ويتناقض قرار فيتوريا مع ما قام به نادي دينامو دريسدن الألماني الذي قرر وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي لمدة أسبوعين أمس السبت بعد اكتشاف حالتي عدوى في صفوفه.