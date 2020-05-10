رياضة | 5 إصابات جديدة بـ كورونا في الدوري الأسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 إصابات جديدة بـ كورونا في الدوري الأسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعبي الدوري الأسباني الفحوصات اللازمة للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه في خطوة تمهيدية لعودة النشاط الرياضي بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا، صرحت فيه باكتشاف حالات جديد مُصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين، عقب إجراء الاختبارات في الأيام الماضية، للتأكد من سلامتهم.

وخضع العديد من اللاعبين والمدربين والموظفين في الأندية، لاختبارات التأكد من الإصابة بالفيروس، تمهيدًا لعودة التدريبات، ثم استكمال المنافسات المتبقية من الموسم الكروي المعلق.

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وطبقًا للبيان، تم اكتشاف 5 حالات مُصابة بين لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية من "لا ليجا"، وأن جميع الحالات التي تم اكتشافها لم تظهر عليها أي أعراض وفي المرحلة النهائية من المرض.

وسيتم تطبيق الإجراءات الصحية على اللاعبين المصابين، بحجرهم منزليًا، وإجراء اختبارات دورية عليهم وأسرهم لحين تعافيهم وانضمامهم لأنديتهم في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البيان أنه لن يتم الكشف عن هوية اللاعبين المصابين امتثالًا للقانون الأساسي لحماية البيانات، لكن تم نقلها إلى المجلس الرياضي الأعلى ووزارة الصحة.



