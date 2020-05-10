رياضة | طارق العشري: "فيفا" يمنع انتقال العراقي إلى الزمالك ويجب إلغاء الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق العشري: "فيفا" يمنع انتقال العراقي إلى الزمالك ويجب إلغاء الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، موقفه من انتقال كريم العراقي ظهير أيمن الفريق إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.
وقال العشري في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة في برنامج "النجوم في رمضان"، أن كريم العراقي من اللاعبين المهمين في الفريق، ويعد عنصرا أساسيا، ويتبقى في عقده موسمين، ولا نستطيع اتخاذ قرار تجاه رحيله بسبب عقوبة فيفا.
وأوضح أن المصري محروم من التعاقدات حتى يناير 2021، بسبب مستحقات لاعبين سابقين، وبالتالي لا يمكن التفكير في رحيل أي لاعب.
وأكد أن النادي المصري، لم تصل إليه أي مخاطبات رسمية من الزمالك بشأن التعاقد مع كريم العراقي خلال الفترة المقبلة.
وتطرق مدرب حرس الحدود السابق، إلى موقفه من استئناف الموسم أو إلغاءه، موضحا أن الأنسب هو التفكير في بدء موسم جديد والتحضير بشكل جيد له، خاصة أن الدوري متوقف منذ شهرين.