رياضة | باريس سان جيرمان يعرض لاعبين على إنتر مقابل إيكاردي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعرض لاعبين على إنتر مقابل إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم، عن رغبة باريس سان جيرمان في شراء ماورو إيكاردي، الذي يلعب بين صفوفه هذا الموسم معارًا من إنتر ميلان.

ويلعب إيكاردي مهاجم إنتر ميلان مع باريس معارًا هذا الموسم، مع إمكانية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سان جيرمان يخطط لشراء إيكاردي من إنتر خلال صفقة تبادلية منتظرة، حيث ينتقل ليوناردو باريديس وجوليان دراكسلر إلى النيراتزوري.

Advertisements

ووفقًا لتقرير الصحيفة إن سان جيرمان وضع لاعبين لديهما قيمة عالية من أجل إغراء إنتر، حيث انضم دراكسلر إلى باريس نظير 36 مليون يورو، بينما بلغت قيمة باريديس 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن باريس في حاجة إلى استمرار إيكاردي، خاصة مع الرحيل المحتمل لإدينسون كافاني عن "حديقة الأمراء"، خلال الموسم المقبل .



