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تصريحات مفاجأة من تركي آل شيخ بشأن أزمة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

يعاني العالم في الفترة الأخيرة من انتشار "كوفيد- 19" والذي أثر بالسلب على كل مناحي حياتنا.

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وتحدث تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية عن انتشار الفيروس وتوقعاته لما سيكون عليه العالم عقب الانتهاء من هذه الأزمة.

وقال تركي آل شيخ عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" متحدثا عن الأزمة: "عتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيراً بعد الكرونا ... الكثير من الاندية في العالم ستعاني ... واسعار الاعبين ستقل ... والرعايات ستقل ... ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني ايضاً ... أعتقد اننا أمام عالم جديد في كرة القدم ... سنحتاج ل سنوات طويلة ل نعود الى نفس وضع كرة القدم في ٢٠١٩ للاسف".

يذكر أن فيروس كورونا كان قد تسبب في توقف كافة الأنشطة في العالم كله وهناك اتحادات قررت إلغاء الدوري مثلما حدث في الدوري الفرنسي ولم يتم تحديد موعد المنافسات في أي بلد حتى الآن بإستثناء الدوري الألماني الذي سيعود يوم 15 مايو القادم.

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