"الكسر" يضع يوفيتش وريال مدريد في ورطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

تلقى المهاجم الصربي لوكا يوفيتش ضربة موجعة، بعدما أصيب بكسر في المفصل في عظم القدم اليمنى، ليتأكد غيابه فترة طويلة عن ريال مدريد في الفترة المقبلة. ولم يهنأ يوفيتش ببدء عودة الأندية الإسبانية إلى التدريبات، تمهيداً لاستئناف مباريات الدوري المحلي، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعرض لإصابة ستعقد موقفه بشكل أكبر مع "الملكي". وفي الوقت الذي كان يأمل فيه لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني، أن يحصل على فرصة جديدة، عندما يتم استكمال الموسم، تأتي هذه الإصابة لتضعه في ورطة حقيقية، وتؤكد أنه في طريقه للرحيل سريعاً عن ريال مدريد، دون أن يضع أي بصمة. في المقابل لا يختلف الوضع بالنسبة إلى إدارة "الملكي" التي أصبحت في ورطة أيضاً، بسبب أن هذه الإصابة قد تؤثر على عملية بيع اللاعب الصربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بينما على أقل تقدير ستسهم بشكل كبير في التأثير بشكل مباشر على المقابل المادي للصفقة، بسبب تراجع مستواه بشكل عام، إلى جانب الإصابة التي ستبعده فترة طويلة، قد تمتد إلى عدم المشاركة مع فريقه الجديد الذي سينتقل إليه. ويعد اللاعب الصربي من الصفقات التي خيبت آمال الريال في الموسم الحالي، بعدما انتقل من إينتراخت الألماني إلى "الملكي" مقابل 60 مليون يورو، حيث لم يقتنع "زيزو" بإمكانيات اللاعب الصربي، رغم أنه كان من أبرز لاعبي الدوري الألماني. وشارك يوفيتش مع الريال في 15 مباراة في الدوري، وأحرز هدفين فقط، بينما لعب 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ولم يحرز أي أهداف والأمر نفسه في كأس ملك إسبانيا رغم مشاركته في 3 مباريات، كما لم يحرز أي أهداف في مباراتي كأس السوبر الإسباني.

