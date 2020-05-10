لاعب مدريدي حلم برشلونة لتعويض فراغ إنييستا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

بات اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، قريباً من الانتقال إلى صفوف برشلونة، قادماً من يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ورغم أن بيانيتش لم يكن ضمن حسابات النادي الكاتالوني، إلا أن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو، وعرض إدارة النادي الإيطالي دخول بيانيتش في صفقة تبادلية مع "البرسا"، فتح أعين الأخير على اللاعب البوسني. وفي الوقت الذي تبدو عملية انتقال آرثر إلى "السيدة العجوز" معقدة بسبب رغبة اللاعب البرازيلي في البقاء مع برشلونة، إلا أن إمكانية انتقال الإسباني سيرجي روبيرتو إلى معقل اليوفي في تورينو قد تسهل إتمام صفقة بيانيتش إلى البرسا. في المقابل سيكون اللاعب البوسني من الصفقات الغريبة بالنسبة إلى "البلوغرانا" خاصة أن بيانيتش من اللاعبين الذين سبق لهم الاعتراف بتشجيعهم ريال مدريد. وحسب وسائل إعلام إسبانية، صرح بيانيتش في 2013، عندما كان لاعباً في صفوف روما الإيطالي بأن ريال مدريد هو فريقه المفضل منذ الطفولة، كما أبدى إعجابه بمدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان ووصفه بأنه مثله الأعلى في كرة القدم، كما التقى بيانيتش مع زيزو في مدينة دبي الإماراتية والتقطتا صورة تذكارية أثارت الكثير من التكهنات حول إمكانية انتقال اللاعب البوسني إلى "الملكي". وقد يكون لاعب روما السابق، أفضل خيار لتعويض الفراغ الذي تركه النجم الأسطوري أندريس إنييستا، حيث أنه رغم تعاقد برشلونة مع الهولندي فرانكي دي يونغ إلا أن الفريق يحتاج إلى المزيد من التعاقدات لتدعيم خط الوسط.

